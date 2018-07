Número de mortos em atentado no Paquistão sobe para 128

"Na explosão, 128 pessoas morreram e 122 ficaram feridas", disse Faiz Kakar, ministro da Saúde da província do Baluchistão. O ataque teve como alvo um comício do dirigente político Mir Siraj Raisani, que morreu.

Um suicida detonou as bombas que tinha consigo no final do evento, que decorreu num mercado de Mastung, na província do Baluchistão.

"O atacante estava sentado entre as pessoas que participaram no evento e explodiu as bombas que carregava no final do evento", disse o porta-voz da polícia Mastung, Sana Ullah.

Muitos dos feridos foram transferidos para vários hospitais na capital da província, Quetta, localizada a cerca de 35 quilómetros do local onde ocorreu o ataque.Na capital, os serviços de saúde estão em "estado de emergência", disse Muhammed Ramzan, porta-voz da polícia provincial em Quetta.

O grupo 'jihadista' Estado Islâmico (EI) já reivindicou a autoria do atentado suicida.Num comunicado difundido pela agência Amaq, considerada o órgão de propaganda do EI, e cuja autenticidade não pode ser confirmada, a organização terrorista informa sobre "um atentado suicida com um cinto de explosivos durante um comício eleitoral" ocorrido em "Darengarh, no distrito de Mastung, na província do Baluchistão, no sudoeste do Paquistão".

Lusa