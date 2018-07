Pelo menos 29 mortos em ataque contra posições do Daesh

De acordo com o Observatório Sírio para os Direitos Humanos os ataques atingiram uma fábrica de gelo onde se encontravam civis em Deir al Zur, numa área controlada pelo Daesh.



Uma fonte da organização não-governamental com sede em Londres admite que o balanço de vítimas mortais pode aumentar porque os bombardeamentos provocaram um número elevado de feridos.



Desconhece-se ainda a proveniência dos bombardeamentos que podem ter sido efetuados pela coligação internacional liderada pelos Estados Unidos ou por forças iraquianas contra as posições do grupo radical armado na zona de fronteira com a Síria.



Até ao momento, nem a coligação internacional nem responsáveis políticos iraquianos se pronunciaram sobre o ataque.



Desde segunda-feira que aviões de combate da aliança internacional comandada pelos Estados Unidos, no Iraque, sobrevoam o território sírio que foi atingido durante a noite.



Deir al Zur foi um reduto importante do Daesh, mas nos últimos meses os extremistas perderam território em combates contra as Forças da Síria Democrática, uma aliança liderada por milícias curdas que contra com o apoio de Washington.

Lusa