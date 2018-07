Padres, jornalistas e estudantes feridos cercados em igreja de Manágua

"Padres, jornalistas e estudantes feridos nacionais e estrangeiros, cercados por paramilitares na reitoria da Divina Misericórdia Freguesia de Manágua. Tentamos que alguém consiga chegar junto deles", escreveu o bispo auxiliar da Arquidiocese de Manágua, Silvio José Báez, na sua conta na rede social Twitter.

Segundo vários meios locais, que citam Báez, os jornalistas em causa são Ismael López, da BBC Mundo, Joshua Partlow, do The Washington Post, José Noel Marenco, 100% News, e Sergio Marín, da La Mesa Redonda.

O grupo refugiou-se na paróquia, próxima à UNAN, onde os estudantes feridos estavam a ser transferidos.

Pelo menos cinco estudantes que estavam entrincheirados desde maio barricados no campus universitário a exigir a renúncia do presidente da Nicarágua, Daniel Ortega, ficaram feridos depois de uma operação das forças de segurança e policiais para expulsá-los do local, informaram seus líderes.

Dois mortos em confrontos entre polícia e manifestantes na Nicarágua

Na cidade de Masaya, cerca de 30 km de Manágua, pelo menos duas pessoas morreram na sequência de confrontos em que a polícia usou armas pesadas contra os manifestantes, no final de um discurso do presidente Daniel Ortega, na sexta-feira à noite, informou a Associação Nicaraguense de Direitos Humanos.

O confronto decorreu no parque central de Masaya, onde desemboca o distrito indígena Monimbó, ainda cheio de barricadas e o último grande bastião dos manifestantes que exigem a renúncia de Ortega.

Segundo a Associação Nicaraguense dos Direitos Humanos (ANPDH), pelo menos duas pessoas morreram no confronto, no qual foram usadas armas pesadas, segundo a agência de notícias espanhola Efe.

Desde que os protestos contra Daniel Ortega começaram a 18 de abril, pelo menos 351 pessoas morreram na repressão contra os opositores, segundo organizações não-governamentais.

Tudo começou quando o Presidente da Nicarágua concluiu seu discurso numa esquadra da polícia, cercado por um forte plano de segurança, contando ainda com apoio de membros da Juventude Sandinista, vestidos de preto, identificados com seus logótipos e armados com pistolas.

Quando Ortega proferiu suas últimas palavras, soou um tiro que desencadeou a tensão na caravana oficial, composta por milhares de partidários do atual presidente e da sua mulher, a vice-presidente, Rosario Murillo.