Puigdemont e independentistas catalães lançam movimento que pode vir a ser partido

Puidgemont, juntamente com o atual presidente da Generalitat, Quim Torra, e o presidente do Juntos pela Catalunha, Jordi Sànchez, que está em prisão preventiva, subscreveram o manifesto que está na base do movimento, que nos próximos meses terá uma convenção onde será debatida a transformação em partido político, o que ainda não foi discutido, segundo a agência espanhola de notícias.

No sábado, os três falaram por videoconferência e carta aos membros da candidatura do Juntos pela Catalunha, e puseram o movimento político a andar, com os objetivos de unir as forças sobreanistas e recolher apoio para "construir a república" catalã.

Puigdemont defendeu que a ideia de união de todos os que têm vontade de independência tem que ir além do grupo parlamentar do Juntos pela Catalunha, mas ainda não especificou exatamente como.

A apresentação do movimento decorrerá no Ateneu Barcelonês, na segunda-feira à tarde, como noticia a agência Efe.



Lusa