Cem anos de Mandela: o legado de um "gigante da História"

O INÍCIO DO LEGADO

Nelson Rolihlahla Mandela nasceu no 18.º dia de julho de 1918. No seio de uma família tribal, era um dos 13 filhos do chefe da tribo, Nkosi Gadla Mandela, e de Noqaphi Nosekeni, a terceira esposa de Nkosi.

Nascido na pequena aldeia sul-africana de Mvezo, na então província do Cabo, Rolihlahla Mandela só recebu o nome de Nelson aos 7 anos, quando se tornou o primeiro membro da família a frequentar a escola. A escolha foi em homenagem a um oficial da Marinha Real britânica, naquela que era uma prática comum da escola: dar nomes ingleses às crianças que a frequentavam. E assim ficou. Nelson Mandela.

Com apenas 9 anos, perde o pai e é separado da mãe, para ir viver com o regente de outra povoação.

UM REBELDE DESTEMIDO

Com passagens em diferentes instituições de ensino, é em 1939, já com 21 anos, que Mandela ingressa na Universidade de Fort Hare, um estabelecimento que se revelou pilar na afirmação política e ativista do então jovem sul-africano.

Foi lá que conheceu muitos daqueles que o viriam a apoiar, mais tarde, na formação da Liga da Juventude do Congresso Nacional Africano (ANC).

Foi no segundo ano em Fort Hare que, após vários protestos e greves estudantis, das quais era um dos principais rostos, Mandela e o primo, Justice, decidem sair da instituição.

A decisão deixou o regente da povoação de Tembu, à qual Mandela pertencia, furioso e levou-o a organizar casamentos arranjados para ambos os primos, naquela que era uma prática comum. Sem outra opção, os dois decidem fugir para Joanesburgo.

Após um período instável na capital, Mandela acaba por regressar a Fort Hare para completar o grau de bacharel em Direito.

O DESPERTAR PARA O ATIVISMO

Mais que a instabilidade laboral, a vida na capital consciencializou-o para um flagelo que se acentuava no país: a segregação racial. Esse choque de realidade foi decisivo para o início do combate social e político de Mandela.

Em 1944, junta-se ao Congresso Nacional Africano (ANC), um movimento político fundado em 1912 que tinha como principal propósito defender os direitos da população negra na África do Sul.

OPOSIÇÃO, OPRESSÃO, DIVÓRCIO E RESISTÊNCIA

Num ano de mudanças decisivas, Mandela cria, com outros 60 jovens, a Liga da Juventude do ANC e casa-se com Evelyn Mase.

Cinco anos mais tarde, é implementado no país o apartheid e o ANC posiciona-se rapidamente como um dos principais movimentos de oposição às políticas de segregação racial.

Nos anos seguintes, Mandela assumiu-se como um dos principais rostos do ANC. A luta política afastou-o de Evelyn e o divórcio tornou-se um desfecho inevitável, concretizado em 1955, um ano antes de ser detido e levado a tribunal para o Julgamento por Traição. Ele e outros 155 opositores do regime. As acusações acabam por ser retiradas.

Três anos depois reencontra o amor em Winnie Madikizela. Um casamento que viria a gerar duas filhas.

Mandela era já uma das principais figuras na defesa dos direitos da população negra sul-africana. O ANC ganhava cada vez mais força, o que levou o Governo a decretar a ilegalidade do partido.

O (PRINCÍPIO DO) FIM DA LIBERDADE

Da resistência pacífica, o ANC passa das palavras para as armas e recorre à luta armada. Mandela torna-se comandante-chefe da "Lança de uma Nação".

A clandestinidade leva-o a uma viagem pelo continente africano e uma passagem por Londres. Acaba por regressar à África do Sul e, em agosto de 1962, é detido. Só voltaria a viver em liberdade em fevereiro de 1990.

Dennis Lee Royle

Em 1964, ele e sete outros opositores são condenados a prisão perpétua e transferidos para a prisão na ilha de Robben. Mandela ficou na cela n.º 7:

Seguiram-se anos de muita tensão e violência na África do Sul, com destaque para protestos estudantis em 1976 que causaram mais de 600 mortos.

Em 1980, Mandela apela, através de uma declaração enviada ao ANC, à união e à luta contra o apartheid. É então lançada uma campanha internacional pela sua libertação.

O slogan "Free Nelson Mandela" ganha força e até no Reino Unido a música torna-se uma forma de protesto:

Mandela mudou de prisão duas vezes e em 1988 é diagnosticado com tuberculose. Passa seis meses internado.

DA CADEIA À CADEIRA DO PODER

Recuperado da doença e após vários meses de negociações, o dia da liberdade chega, por fim, em fevereiro de 1990, 27 anos depois. No ano seguinte, Mandela é eleito presidente do ANC.

Ulli Michel

Kimimasa Mayama

Em 1993 é distinguido com o Prémio Nobel da Paz. Partilha-o com Frederik De Klerk, o Presidente sul-africano entre 1989 e 1994.

Jon Eeg

No ano seguinte Mandela visita Portugal. É recebido pelo então primeiro-ministro Aníbal Cavaco Silva e participa num almoço promovido pelo Movimento Português Contra o Apartheid.

POOL Old

Mike Segar

Em abril de 1994, o povo sul-africano elege-o Presidente, nas primeiras eleições democráticas na história do país. Torna-se o primeiro negro a ocupar o cargo e deixa uma garantia na tomada de posse: "Nunca, nunca, nunca mais deverá esta terra fantástica voltar a sofrer a opressão de um homem sobre outro". Morre o apartheid.

DENIS FARRELL

UMA VIDA POLÍTICA EFÉMERA

Dois anos depois, Mandela divorcia-se de Winnie para casar, em 1998, com Graça Machel. O adeus à política acontece logo no fim do primeiro mandato presidencial, em 1999.

Stringer .

Antes, entre a saída da prisão e o término da vida política, foram muitas as personalidades, das mais diferentes áreas, que conviveram com Nelson Mandela:

1 / 31 © Juda Ngwenya / Reuters 2 / 31 GREG GIBSON 3 / 31 Axel Schulz-Eppers 4 / 31 Themba Hadebe 5 / 31 Claudio Luffoli 6 / 31 Enric Marti 7 / 31 Sasa Kralj 8 / 31 Misha Japaridze 9 / 31 Jacquelyn Martin 10 / 31 © Howard Burditt / Reuters 11 / 31 © Russell Boyce / Reuters 12 / 31 © STR New / Reuters 13 / 31 © Chris Kotze / Reuters 14 / 31 © POOL New / Reuters 15 / 31 © Mike Hutchings / Reuters 16 / 31 © Reuters Photographer / Reuters 17 / 31 © Reuters Photographer / Reuters 18 / 31 © Reuters Photographer / Reuters 19 / 31 © Juda Ngwenya / Reuters 20 / 31 © Reuters Photographer / Reuters 21 / 31 © Reuters Photographer / Reuters 22 / 31 © Reuters Photographer / Reuters 23 / 31 © Reuters Photographer / Reuters 24 / 31 © Reuters Photographer / Reuters 25 / 31 © Reuters Photographer / Reuters 26 / 31 © Reuters Photographer / Reuters 27 / 31 © Peter Andrews / Reuters 28 / 31 © Juda Ngwenya / Reuters 29 / 31 © Mike Hutchings / Reuters 30 / 31 © Eric Gaillard / Reuters 31 / 31 © Juda Ngwenya / Reuters

LUTAR, LUTAR, LUTAR

O histórico dirigente sul-africano dedica os anos posteriores às causas de sempre: a defesa da paz e dos Direitos Humanos, com destaque para a criação da Fundação Nelson Mandela. Em 2009, a ONU declara a sua data de aniversário, 18 de julho, o Dia Internacional Nelson Mandela.

No ano seguinte faz uma das últimas aparições públicas, na cerimónia de encerramento do Mundial de futebol que decorrera na África do Sul.

Michael Kooren

Handout .

O estado de saúde começa a debilitar-se cada vez mais e a morte chega a 5 de dezembro de 2013:

UM ADEUS INCOMPARÁVEL, UM LEGADO ETERNO

As cerimónias fúnebres realizam-se cinco dias depois, num estádio em Joanesburgo com capacidade para 95 mil pessoas. Ninguém quis faltar ao último adeus a "Madiba", alcunha carregada de afeto e simbolismo, ligada às origens de Mandela.

1 / 21 Ben Curtis 2 / 21 © Kai Pfaffenbach / Reuters 3 / 21 © Kai Pfaffenbach / Reuters 4 / 21 Peter Dejong 5 / 21 © Kai Pfaffenbach / Reuters 6 / 21 © Kai Pfaffenbach / Reuters 7 / 21 Ben Curtis 8 / 21 © Yves Herman / Reuters 9 / 21 © Yves Herman / Reuters 10 / 21 © Siphiwe Sibeko / Reuters 11 / 21 © Yves Herman / Reuters 12 / 21 © Kai Pfaffenbach / Reuters 13 / 21 © Yves Herman / Reuters 14 / 21 © Kai Pfaffenbach / Reuters 15 / 21 Uncredited 16 / 21 Matt Dunham 17 / 21 Uncredited 18 / 21 © Yannis Behrakis / Reuters 19 / 21 Evan Vucci 20 / 21 Ben Curtis 21 / 21 Themba Hadebe

O histórico dirigente sul-africano foi depois sepultado na aldeia onde nasceu, numa cerimónia reservada apenas a familiares e líderes tribais.

O legado de "Madiba" ganhou uma dimensão universal. Foi até criado pelas Nações Unidas o Prémio Mandela, cujo primeiro distinguido foi curiosamente um português.

Quase cinco anos depois da morte, o centenário de Mandela é mais uma forma de celebrar a vida de um dos maiores impulsionadores da paz que este mundo já conheceu.

Dylan Martinez

"As pessoas aprendem a odiar e, se podem aprender a odiar, também podem aprender a amar". Assim dizia Mandela. Assim era Mandela.

Mais que as palavras, foi nos gestos que construiu um legado de conquistas e ensinamentos que o tempo jamais apagará.