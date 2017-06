Buscas pelos jovens desaparecidos em Espinho interrompidas

Em declarações à Lusa, Rodrigues Campos afirmou: "As buscas não tiveram qualquer resultado e foram interrompidas agora ao pôr-do-sol. Serão retomadas amanhã [terça-feira] às 08:00".

Quanto à possibilidade de os jovens ainda serem encontrados com vida, o comandante não se mostra otimista. "É altamente improvável nesta fase", defende. Nas operações desta segunda-feira estiveram envolvidos vários recursos, entre os quais um helicóptero da Força Aérea, um navio-patrulha da Marinha e um barco semirrígido da Estação Salva Vidas do Douro.

Por terra, as buscas também envolveram duas equipas da Polícia Marítima e vários operacionais do Instituto de Socorros a Náufragos e dos Bombeiros Voluntários do Concelho de Espinho, apoiados por viaturas moto4 e pick-ups Amaroc.

Os dois jovens foram vistos pela última vez na praia de Espinho domingo a meio da tarde. Terão sido levados pela ondulação quando tentavam resgatar a bola com que jogavam na praia.

Lusa