Buscas pelos jovens desaparecidos em Espinho vão ser alargadas às praias a Sul

"Vamos retomar as buscas e alargar o perímetro da intervenção para Sul, pelo que a área abrangida, na realidade, passará a ser a de Gaia até Aveiro", revelou à Lusa o comandante Rodrigues Campos, que coordena as operações.

O comandante falava à Lusa pouco depois do terem dado as buscas de terça-feira por encerradas, cerca das 21:00.

"Para isso vamos contar com meios da Capitania do Porto de Aveiro e dos Bombeiros Voluntários de Esmoriz, dispensando alguns dos operacionais que estiveram a trabalhar connosco até agora, mas contando com a ajuda dos novos, que se juntam agora ao dispositivo", acrescentou.

Em causa estarão assim cerca de 50 elementos de várias entidades ligadas a operações de socorro e salvamento marítimo, entre os quais Força Área, Estação Salva Vidas do Douro, Bombeiros Voluntários do Concelho de Espinho, Polícia Marítima e Instituto de Socorros a Náufragos.

Se o estado do mar permitir "uma janela de oportunidade para o trabalho dos mergulhadores", esses profissionais também irão proceder a buscas subaquáticas junto ao molhe que separa a Praia da Costa Verde da Praia da Baía - local onde os jovens terão sido vistos pela última vez e onde a rebentação das ondas é geralmente violenta.

Lusa