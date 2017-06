Viatura dos bombeiros destruída em fogo em Monchique

"Felizmente, que não há danos pessoais a registar nos cinco tripulantes da viatura, que ficou completamente destruída", disse à agência Lusa Álvaro Bila, presidente dos bombeiros de Portimão.

Segundo o responsável, o carro de combate a incêndios florestais era o mais recente, tinha sido adquirido no ano passado, ficando a corporação reduzida a apenas duas viaturas de combate a fogos florestais".

De acordo com o Centro Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Faro, o incêndio que deflagrou ao início da tarde, com duas frentes, encontra-se com uma frente dominada e outra a diminuir de intensidade.

Segundo a mesma fonte, apesar de existirem casas dispersas, "para já, não existem habitações em risco".

No combate ao fogo, pelas 19h15, estavam envolvidos 135 operacionais de várias corporações do Algarve, apoiados por 45 veículos e um meio aéreo.

Para combater as chamas na zona da Portela do Vale, na freguesia de Marmelete, no concelho de Monchique foi mobilizado durante a tarde, um meio aéreo pesado que, entretanto, "já foi desmobilizado", concluiu a fonte do CDOS.

Lusa