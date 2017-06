PSP de Lisboa deteve 20 pessoas durante arraiais populares

No período entre as 09:00 de segunda-feira e as 09:00 de hoje, o Comando Metropolitano da PSP de Lisboa "efetuou 20 detenções, sendo três por condução sob a influência do álcool, duas por falta de habilitação legal para conduzir, três por resistência e coação" sobre agente, segundo um comunicado da força policial.

Também foram detidos dois indivíduos por furto, dois por roubo, um por imigração ilegal, dois por posse de arma e cinco que eram alvo de mandados de detenção por vários crimes.

A PSP explica que preparou várias operações em toda a sua área de intervenção, que abrange os concelhos de Lisboa, Amadora, Oeiras, Cascais e Vila Franca de Xira, Loures e Sintra, visando "sobretudo o policiamento aos diversos arraiais e festas que ocorreram por toda a cidade de Lisboa, associados aos festejos em honra do Santo António".

A estas ações juntaram-se algumas operações das quais resultaram várias detenções e algumas apreensões.

Lusa