Drone cruza-se com airbus da TAP minutos antes do avião aterrar

Este é o segundo incidente do género em duas semanas, em Portugal.

No início do mês, um avião quase colidiu com um drone quando se preparava para aterrar no aeroporto do porto.

Os pilotos foram mesmo obrigados a fazer várias manobras.

O regulamento da Autoridade Nacional de Aviação Civil proíbe o voo deste tipo de aparelhos a mais de 120 metros de altura e a circulação nas áreas de aproximação e descolagem dos aeroportos.