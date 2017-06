Agente da PSP baleado no Montijo

Segundo a mesma fonte, o agente foi transportado para o hospital, mas o seu estado de saúde não é grave.

O agente da PSP, que estava de folga, tentava encontrar os autores de um furto de um motociclo quando foi disparado um tiro de caçadeira de um prédio e o atingiu, adiantou a polícia.

Na altura do disparo o agente da PSP estava com outros elementos da polícia, nomeadamente da investigação criminal.

A mesma fonte disse ainda que foram detidas duas pessoas suspeitas do furto do motociclo, mas desconhece-se, para já, se são os autores do disparo.



Lusa