Turismo em Portugal a caminho do melhor ano de sempre

Até Abril, mais de cinco milhões de pessoas visitaram o nosso país, registando um aumento de 11% face ao ano passado.

Todas as regiões apresentaram um aumento da procura por parte dos mercados externos, no entanto as áreas destacadas são a zona Centro, Lisboa e Norte.

Os dados do Observatório do Turismo em Lisboa falam por si, já que a ocupação média por quarto subiu para quase 86%.

Nos primeiros três meses do ano, a autarquia de Lisboa recebeu 3,3 milhões de euros em dormidas na capital, sendo que um milhão é o resultado da taxa municipal turística de um euro por noite.

Também os aeroportos nacionais registaram a subida mais acentuada desde 2009.