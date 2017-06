Fogo em Pedrógão Grande mantém quatro frentes ativas de grande intensidade

"Não houve diminuição de intensidade, mantém-se exatamente tudo na mesma desde o último ponto de situação, com quatro frentes ativas, duas das quais com extrema violência", referiu Jorge Gomes.

O governante, que falava aos jornalistas num "briefing" realizado às 07:30 em Pedrógão Grande, junto ao posto de comando, adiantou que é aguardada a chegada de aviões 'Canadair' portugueses, espanhóis e franceses.

No entanto, Jorge Gomes alertou que os meios não podem ser todos utilizados neste incêndio por existirem mais fogos no país a que "temos de acudir neste momento".

O governante indicou que as operações mobilizam neste início de manhã 687 operacionais, 224 viaturas e três máquinas de rasto.

O Governo declarou na madrugada de hoje o estado de contingência para o incêndio que deflagrou na tarde de sábado em Pedrógão Grande e que alastrou rapidamente aos concelhos de Figueiró dos Vinhos e Castanheira de Pera, todos no distrito de Leiria.

"O estado de contingência ativa determinados meios e permite também outras possibilidades para tudo o que se vier a desenrolar a partir daqui e também para o que já aconteceu", disse o secretário de Estado da Administração Interna, Jorge Gomes.

O IC8, que liga Pombal a Vila Velha do Ródão, está cortado desde sábado, e já esta manhã a Autoestrada n.º 13, que liga Tomar a Coimbra, foi também fechada ao trânsito no nó do Avelar (Ansião).

Lusa