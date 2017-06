Novo incidente com drone registado em Lisboa com avião da Ryanair

O Gabinete de Acidentes com Aeronaves refere que ainda não foi contactado sobre o incidente. No entanto, afirma também que deverá receber informações da NAV Portugal - o responsável pela gestão do tráfego aéreo - sobre o ocorrido esta segunda-feira.

Contactado pela SIC, o perito da Agência Europeia para a Segurança na Aviação, Álvaro Neves, afirma que nesta zona da cidade o avião da Ryanair deveria estar a voar a uma altitude de 300 metros.

O regulamento da Autoridade Nacional de Aviação Civil proíbe o voo de drones a mais de 120 metros de altura e nas áreas de aproximação e descolagem de um aeroporto.

Este é o segundo incidente do tipo no espaço de 24 horas e o sétimo registado em Portugal, desde o início do mês.