"Já não há crianças de rua" em Portugal, mas existem fugas preocupantes

Matilde Sargado, autora do livro "Crianças em situação de rua - O Caso do IAC/Projecto Rua em família para crescer", tem acompanhado esta realidade, que pretende dar a conhecer através da sua obra, apresentada hoje em Lisboa.

"O fenómeno alterou-se e neste momento podemos dizer que já não há crianças de rua, no sentido clássico, nas grelhas do Metro, como víamos há 20 anos, mas existem as fugas que são um novo fenómeno que preocupa a sociedade", disse à agência Lusa Matilde Sargado.

Esta situação é preocupante porque "está associada a outras problemáticas muito mais graves", disse a responsável, explicando que, devido à situação de vulnerabilidade em que se encontram, os jovens podem tornar-se vítimas de tráfico de seres humanos.

Podem também ser "cooptados para práticas, como a prostituição infantil", mas também para "exploração do trabalho infantil nas suas piores formas, desde a mendicidade, utilização para tráfico e a violência sexual", alertou.

O IAC tem vindo a fazer um trabalho de diagnóstico com as principais zonas da cidade de Lisboa, onde esta realidade acontece e continua a encontrar jovens, principalmente dos 14 aos 18 anos, em "situação de vulnerabilidade nas ruas".

"Utilizam as ruas como estratégias de sobrevivência, estão em rutura com a família ou com alguma instituição e estão vulneráveis e entregues a si próprios na cidade de Lisboa", contou.

Por um lado, estes jovens são "vítimas da sociedade, mas por outro podem passar rapidamente a infratores" se estiverem desprotegidos e sem um apoio e um enquadramento institucional.

"Podem cometer pequenos delitos, como furtos, e por isso é que é prioritário continuar a agir em torno desta problemática", defendeu a coordenadora do "Projeto Rua".

Matilde Sargado salientou que a intervenção junto destas crianças e jovens tem sido uma prioridade do Instituto de Apoio à Criança, em parceria com o Estado e com outras instituições. É esta intervenção que o IAC realiza há 25 anos, através de um projeto de intervenção direta no local que pretende recuperar crianças vulneráveis, que o livro de Matilde Sargado pretende dar a conhecer aos portugueses.

"As crianças de rua são uma realidade que sofreu evoluções ao longo dos tempos", mas que existe na Europa. "Não é só um problema de África, um problema dos países pobres", salientou.

Nesse sentido, o livro pretende alertar a sociedade para a necessidade de continuar a agir e a mostrar "os resultados desta intervenção, que foram francamente positivos".

Apesar de ter havido, uma "grande melhoria" no combate a este fenómeno, que é uma prioridade a nível das medidas da União Europeia, Matilde Sargado considera que "ainda há muito por fazer, porque é uma realidade que está invisível".

Lusa