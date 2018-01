Comissão interministerial analisa sinistralidade rodoviária de 2017

Em comunicado, o Ministério da Administração Interna adianta que na reunião vai ser "feita a análise da sinistralidade rodoviária em 2017".

Dados provisórios da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR) dão conta de um total de 509 pessoas mortas nas estradas portuguesas no ano passado, mais 64 do que em 2016 (12,5%), tendo-se também verificado um aumento do número de acidentes e feridos graves.

Segundo a ANSR, em 2017, foram registados 130.157 acidentes nas estradas (127.210 em 2016), 2.181 feridos graves (2.102) e 41.591 feridos ligeiros (39.121).

A Comissão Interministerial para a Segurança Rodoviária reúne-se hoje pela primeira vez, depois de ter sido criada em 2017 no âmbito do Plano Estratégico Nacional de Segurança Rodoviária (PENSE 2020), documento que inclui 108 medidas com o objetivo de reduzir em mais de metade o número de mortos nas estradas portuguesas até 2020.

Esta Comissão, que tem como missão acompanhar a execução do PENSE 2020, é presidida pelo ministro da Administração Interna e integra membros do Governo das áreas da Presidência e da Modernização Administrativa, Finanças, Justiça, ministro-adjunto, Educação, Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Saúde, Planeamento e das Infraestruturas, Ambiente e da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural.

Lusa