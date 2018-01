Fogo em apartamento em Oeiras fez um ferido

As chamas deflagraram no último andar do edifício e levaram à evacuação por precaução.

O único morador da habitação atingida foi assistido no local devido à inalação de fumo e levado para o hospital de São Francisco Xavier, em Lisboa.

A Câmara de Oeiras já garantiu que o homem de 54 anos será realojado.

Além dos bombeiros estiveram também no local elementos da PSP, Polícia Municipal e Proteção Civil de Oeiras. O combate às chamas durou poucos minutos.