Homem morre atropelado na ponte Vasco da Gama

Segundo a mesma fonte, o atropelamento ocorreu hoje de manhã, quando a vítima saiu do veículo ligeiro de mercadorias em que seguia, para o tabuleiro da ponte, devido a uma avaria na viatura.

O homem foi transportado em estado "muito grave" para o Hospital de São José, em Lisboa, onde veio a morrer, adiantou a fonte da Guarda Nacional Republicana.

Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Setúbal indicou que o alerta foi dado às 09:45, tendo o atropelamento ocorrido no sentido Alcochete-Lisboa.

Outras duas pessoas foram também assistidas no local do acidente, de acordo com o CDOS.

Foram mobilizados para o local, segundo o CDOS, operacionais e veículos dos Bombeiros Voluntários de Alcochete e uma viatura médica de emergência e reanimação (VMER), do Barreiro, além da GNR.



Lusa