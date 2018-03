Barreiras Duarte reitera que "nada fez de errado"

"Nada fiz de errado no chamado processo de Berkeley; todos os movimentos e ações relacionados com esse caso estão devidamente documentados e são inequívocos quanto à minha inocência; fui convidado para "visiting scholar" (estatuto que não confere qualquer grau académico) e não me fiz convidado; não tirei qualquer proveito da Universidade de Berkeley - nem financeiro, nem académico, nem profissional, nem político", lê-se num comunicado divulgado esta terça-feira por uma agência de comunicação em nome de Feliciano Barreiras Duarte.

O semanário Sol noticiou que Feliciano Barreiras Duarte teve de retificar o seu currículo académico para retirar o item que o indicava como professor convidado (visiting scholar) na Universidade de Berkeley, na Califórnia, Estados Unidos.

Lusa