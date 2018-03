Rui Rio à espera da demissão de Barreiras Duarte

Segundo o Diário de Notícias, o presidente do partido está descontente com o arrastar da polémica em torno do currículo de Barreiras Duarte, mas está à espera que seja o próprio a tomar a iniciativa de sair.

Segundo o jornal, fonte próxima da direção do partido refere que Rui Rio aceitará um pedido de demissão.

Numa entrevista à Antena 1, um dos vice-presidentes do PSD, Castro Almeida, dá nota do descontentamento com o caso e diz que espera que Barreiras Duarte esteja a "ponderar se tem ou não condições" para continuar no cargo.