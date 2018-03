Marcelo lamenta morte de Calvão da Silva, "um velho amigo" e "exemplo de vida"

João Calvão da Silva, que foi secretário de Estado Adjunto do vice-primeiro-ministro Carlos Mota Pinto, no governo do Bloco Central (PS-PSD), entre 1983 e 1985, e ministro da Administração Interna em 2015, morreu hoje, aos 66 anos, vítima de doença.

Numa nota publicada no portal da Presidência da República na Internet, Marcelo Rebelo de Sousa, recorda-o como "académico de excelência, jurisconsulto eminente" e um "dos civilistas mais prestigiados da sua geração" e envia condolências à sua família.

Segundo o chefe de Estado, João Calvão da Silva, "muito justamente, conquistou o apreço dos seus pares, da comunidade jurídica nacional e de muitas gerações de estudantes devido à profundidade do seu saber e às suas ímpares qualidades de investigador e docente da Universidade de Coimbra".

"Lega-nos uma vasta obra, que permanecerá entre nós, a par do seu exemplo de vida, como homem e como professor, como académico e como governante. À perda de um universitário de exceção, de uma personalidade pública que sempre amou o seu país, soma-se, no plano pessoal, o sentimento de tristeza e dor pelo desaparecimento prematuro de um velho amigo de muitas décadas", acrescenta.

O Presidente da República considera que "honrar a memória do professor Calvão da Silva é seguir, todos dias, o seu exemplo de trabalho e rigor, de dedicação à universidade e a Portugal".

Nascido em Montalegre, no distrito de Vila Real, em 20 de fevereiro de 1952, João Calvão da Silva licenciou-se em Direito, pela Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, em 1975, pela qual se doutorou, em 1990, e onde lecionou.

No plano político-partidário, foi presidente do Conselho de Jurisdição Nacional do PSD até ao último congresso deste partido, realizado em fevereiro deste ano, no qual já não participou no encontro devido à doença, tendo recebido palavras de homenagem do antigo e do atual presidentes do PSD, Pedro Passos Coelho e Rui Rio, durante a reunião magna.

Exerceu as funções de secretário de Estado Adjunto do vice-primeiro-ministro, Carlos Mota Pinto, no governo de Bloco Central (PS-PSD), entre 1983 e 1985, e deputado pelo PSD à Assembleia da República, entre 1995 e 1999.

Mais recentemente, desempenhou o cargo de ministro da Administração Interna, no segundo executivo PSD/CDS-PP liderado por Pedro Passos Coelho, que durou menos de um mês, em 2015.

Entre 1985 e 1992, foi presidente da Comissão de Fiscalização da TAP Portugal. Entre 1992 e 1995, foi membro do Conselho Superior do Ministério Público, tendo também integrado o Conselho Superior da Magistratura, até 2009.



