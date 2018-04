Homem baleado na cabeça em Aljustrel fica em estado grave

A vítima foi transportada para o Hospital de S. José, em Lisboa, num helicóptero do Instituto Nacional de Emergência Mécia (INEM).

Fonte da GNR adiantou à Lusa que a força de segurança está a proceder a averiguações no sentido de localizar o suspeito da autoria do disparo.

O alerta foi dado às 07:20, tendo as operações de socorro mobilizado 14 operacionais e quatro veículos dos bombeiros de Aljustrel, da GNR e a viatura média de emergência e reanimação (VMER) de Beja, além do helicóptero do INEM.



Lusa