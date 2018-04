Luís Montenegro deixa o Parlamento, mas promete continuar a defender o PSD

Fontes do PSD garantiram à SIC que o atual presidente do PSD foi convidado para o jantar, que juntou mais de uma centena de apoiantes, atuais e antigos dirigentes do partido.

Luís Montenegro entrou no Parlamento há 16 anos, no dia 5 de abril, e esteve como deputado com sete presidentes, com o PSD no Governo e na oposição.

Em julho de 2017, deixou de ser líder parlamentar, por ter esgotado os seis anos possíveis de mandato. Seguiu-se Hugo Soares e, agora, com a liderança de Rui Rio, Fernando Negrão.

Foi também na liderança do novo líder que Montenegro anunciou que estava de saída.

Apontado como o principal rosto da oposição interna, Montenegro prometeu continuar a defender o partido.