GNR detém em flagrante um homem a atear fogo no concelho de Vinhais

"Os militares estavam em trânsito para um incêndio, só que na mesma área avistaram uma nova coluna de fumo que levou a GNR a deslocar-se para esta nova ocorrência, onde procederam à detenção do individuo", explicou à Lusa o relações públicas do comando distrital do GNR de Bragança, Paulo Azevedo.

Segundo o oficial da GNR, quando a patrulha chegou ao local do incêndio, "surpreendeu o indivíduo que tinha intencionalmente efetuado a ignição, tentando este colocar-se em fuga num trator agrícola, no momento em que avistou os militares da Guarda, acabando por ser intercetado e detido".

O suspeito, depois de ser presente ao Tribunal Judicial de Miranda do Douro, ficou sujeito à medida de coação de termo de identidade e residência.

Lusa