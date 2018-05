Cinco feridos graves que iam no autocarro que chocou com betoneira permanecem internados

"Os feridos com situação clínica moderada, com maior gravidade devido aos ferimentos, ficaram internados e estão a recuperar", adiantou à Lusa fonte do Centro Hospitalar e Universitário do Algarve (CHUA), acrescentando que os feridos ligeiros já tiveram todos alta.

O acidente causou ferimentos em todos os passageiros, de nacionalidade britânica, e no motorista do autocarro, de matrícula espanhola, que tinha sido contratado para o transporte dos turistas da Praia da Rocha, em Portimão, para o aeroporto de Faro.

Alguns dos feridos tiveram que ser desencarcerados, operações que se estenderam por mais de duas horas, até às 10:30, altura em que foi retirada a última pessoa, o motorista do autocarro.

Segundo fonte do Hospital de Faro, deram entrada nos Serviços de Urgência daquela unidade 14 feridos.

No socorro às vítimas estiveram envolvidos 93 operacionais da Proteção Civil, apoiados por 40 viaturas.

O acidente ocorreu pouco antes das 08:00, na Via Infante de Sagres (Autoestrada 22), perto do Túnel do Areeiro, no concelho de Loulé, distrito de Faro, obrigando ao corte de trânsito no sentido Loulé/Faro durante várias horas.

Lusa