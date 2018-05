Hoje é notícia

Crise no Sporting

Segundo o advogado Pedro Madureira, que representa três dos arguidos envolvidos, na sessão de hoje o juiz de Instrução Criminal irá prosseguir com audição dos advogados sobre as medidas de coação a aplicar.

No domingo, apenas um dos advogados apresentou a sua proposta.Antes desse advogado, foi ouvido o Ministério Publico, que defendeu a prisão preventiva de todos os arguidos, invocando "perigo de fuga, perigo de perturbação do decurso do inquérito", "perigo da continuação de atividade criminosa" e "perturbação da ordem pública".

Os 23 arguidos estão indiciados por crimes como sequestro, ofensa à integridade física qualificada, introdução em lugar vedado ao público, dano com violência, terrorismo, resistência e coação sobre funcionário.

Na última terça-feira, a equipa de futebol - que no domingo foi derrotada pelo Desportivo das Aves, por 2-1, na final da Taça de Portugal - foi atacada na Academia de Alcochete por um grupo de cerca de 50 alegados adeptos encapuzados, que agrediram técnicos e jogadores. A GNR deteve 23 dos atacantes.

Já se pode pescar sardinha

A proibição da pesca da sardinha termina hoje, podendo, até 31 de julho, os pescadores capturar 4.855 toneladas, com limites diários, medidas de proteção dos juvenis e monitorização da pescaria, informou o Ministério do Mar."Até 31 de julho, os pescadores portugueses poderão capturar 4.855 toneladas, com limites de capturas diárias, medidas de proteção dos juvenis e uma monitorização permanente desta pescaria. [Notes:...] As possibilidades de pesca após 01 de agosto dependerão da análise dos dados científicos recolhidos pelas campanhas científicas de Portugal e Espanha realizadas nesta primavera", indicou o Ministério do Mar à agência Lusa.

Apesar de inicialmente o fim da proibição ter estado agendado para o dia 30 de abril, o Ministério liderado por Ana Paula Vitorino optou por prolongá-lo, tendo em vista assegurar a recuperação e gestão do 'stock'.Entre as limitações impostas pelo diploma publicado na altura em Diário da República, encontravam-se a manutenção a bordo e descarga da sardinha entre 01 e 20 de maio, com qualquer arte de pesca, desde a Galiza ao Golfo de Cádis.

Estivadores em greve

Os estivadores do Porto de Lisboa iniciam hoje duas semanas de greve ao trabalho suplementar, informou o Sindicato dos Estivadores e da Atividade Logística (SEAL).Em comunicado, o SEAL referiu que o pré-aviso de greve ao trabalho para lá do período normal, em dias úteis, e "sobre todo o trabalho em sábados, domingos e feriados", entre as 08:00 de hoje e as 08:00 de 02 de junho, foi emitido no passado dia 06.O sindicato informou, na altura, que tinha "algum otimismo moderado" num "entendimento global" na reunião realizada na passada quinta-feira, "a última que seria possível realizar antes de a anunciada greve se tornar efetiva", mas o impasse manteve-se.



Paraguai formaliza transferência da embaixada para Jerusalém

O Paraguai formaliza hoje a transferência da sua embaixada em Israel de Telavive para Jerusalém, ficando a sua representação diplomática na zona oeste da cidade, no mesmo edifício em que está a da Guatemala.Com esta mudança, após os Estados Unidos -- no passado dia 14 -, e da Guatemala -- no dia 16 -, o Paraguai torna-se no terceiro país a oficializar a transferência da sua embaixada de Telavive para Jerusalém.Na cerimónia participa o Presidente paraguaio Horacio Cartes.A decisão de transferir embaixadas de Telavive para Jerusalém está envolta de polémica, uma vez que contraria recomendações proferidas pela ONU em 1980.

A questão de Jerusalém é uma das mais complicadas e delicadas do conflito israelo-palestiniano, um dos mais antigos do mundo.Israel ocupa Jerusalém oriental desde 1967 e declarou, em 1980, toda a cidade de Jerusalém como a sua capital indivisa. Os palestinianos querem fazer de Jerusalém oriental a capital de um desejado Estado palestiniano, coexistente em paz com Israel.Jerusalém é considerada uma cidade santa para cristãos, judeus e muçulmanos.

Juiz de Famalicão julgado por violência doméstica

O Tribunal da Relação de Guimarães começa hoje a julgar um juiz de Vila Nova de Famalicão pronunciado por violência doméstica, devido a "repetidas" injúrias, ameaças e expressões ofensivas que alegadamente dirigiu à ex-companheira, por SMS e email.O juiz já, em maio de 2017, foi condenado pelo Tribunal da Relação de Guimarães a 8.000 euros de multa, por, na qualidade de testemunha num julgamento, ter mentido para prejudicar a ex-companheira num processo de herança.



No despacho de pronúncia sobre o caso de violência doméstica, o tribunal considera que o arguido agiu num quadro de "clara inconformação" com o fim da relação com a ex-companheira, com quem viveu durante quatro anos em união de facto, embora com "pelo menos três ou quatro" separações pelo meio.



Protesto dos trabalhadores do Departamento de Identificação Civil

Os trabalhadores do Departamento de Identificação Civil (DIC) manifestam-se hoje no Campus de Justiça, em Lisboa, pela integração na nova carreira dos Registos e Notariado.

Artur Sequeira, dirigente da Federação Nacional dos Sindicatos dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais, disse à agência Lusa que a concentração visa protestar contra a última proposta do Ministério da Justiça para a revisão das carreiras especiais dos Registos e do Notariado, onde o Governo mantém a sua decisão política de não integração dos trabalhadores assistentes operacionais do DIC/IRN (Instituto dos Registos e Notariado) que exercem funções registrais.

Artur Sequeira lembrou que o exercício de funções registrais por aqueles trabalhadores está devidamente fundamentado num parecer arbitral solicitado pelo então ministro da Justiça e atual primeiro-ministro, António Costa, pelo que não aceitam que, apesar do parecer favorável, os cerca de 120 trabalhadores do DIC, a nível nacional, fiquem de fora da carreira dos Registos e Notariado.

Conhecido hoje o Prémio Camões

O vencedor do Prémio Camões, este ano na sua 30.ª edição, vai ser anunciado hoje, às 18:30, em Lisboa, pelo ministro da Cultura, Luís Filipe Castro Mendes, após reunião do júri. O anúncio do Prémio Camões, o maior prémio da Língua Portuguesa, instituído por Portugal e pelo Brasil em 1988, decorrerá no Hotel Tivoli, na avenida da Liberdade, em Lisboa.O Prémio Camões foi atribuído pela primeira vez em 1989, ao escritor Miguel Torga e, na mais recente edição, em 2017, foi entregue ao poeta Manuel Alegre.

