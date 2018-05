Retomadas as buscas para encontrar pescador desaparecido na praia do Malhão

Segundo a fonte, as buscas foram retomadas pelas 07:30 e estão envolvidos nas operações um helicóptero da Força Aérea, uma corveta da Marinha, meios e elementos do Instituto de Socorros a Náufragos, da Capitania do Porto de Sines, da Polícia Marítima de Sines, dos Bombeiros Voluntários de Vila Nova de Milfontes, o Grupo de Mergulho Forense da Polícia Marítima e a GNR.



O homem, de 27 anos, desapareceu no domingo, após ter caído ao mar quando pescava com um grupo de amigos numa falésia a sul da praia do Malhão, em Vila Nova de Milfontes, no distrito de Beja.



O alerta para o desaparecimento do homem foi dado às autoridades por um elemento do grupo por volta das 20:15 de domingo, segundo fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Beja.



