Incêndio deflagra em habitação nas Laranjeiras em Lisboa

"Trata-se de um incêndio num edifício com dois pisos, com o fogo a ocorrer, essencialmente, na cobertura. Não existem vítimas a registar e as chamas continuam a ser combatidas, estando a situação controlada", disse fonte do Regimento de Sapadores Bombeiros de Lisboa, cerca das 22:00.

Segundo a mesma fonte, o incêndio ocorreu junto à Estrada das Laranjeiras, em Lisboa, com o alerta para o fogo a ser dado pelas 21:13.

MIGUEL A. LOPES

Não existem ainda informações sobre os danos causados pelas chamas.

No local estão oito viaturas e 24 elementos do Regimento de Sapadores Bombeiros, para além de elementos da PSP.

Os bombeiros receberam também um outro alerta para um incêndio numa habitação na zona do Bairro Padre Cruz, me Lisboa, mas tratou-se de um falso alarme.