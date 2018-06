Gripe e frio foram as principais causas de morte nos primeiros cinco meses de 2018

Os dados do Sistema de Vigilância da Mortalidade revelam que de janeiro a maio de 2018 morreram mais 2.999 pessoas, que em igual periodo de 2017.

A Direção-Geral de Saúde explica em comunicado que "a conjugação de uma época gripal alargada, com a circulação de outros vírus que causam infeções respiratórias e complicações associadas, bem como o frio que se fez sentir no início deste ano, com maior reflexo junto da população mais idosa, são as principais causas para explicar o número de óbitos".

Mais de 60% dos óbitos registaram-se no grupo etário com 80 ou mais anos.