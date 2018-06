Fecho do balcão da CGD de Pedras Salgadas traz autarcas a Lisboa

Em comunicado, a Câmara de Vila Pouca de Aguiar esclarece que, após várias diligências para reunir com a administração da CGD, que se têm revelado "infrutíferas", uma delegação de cerca de meia centena de pessoas, composta por presidentes de câmaras do Alto Tâmega, juntas de freguesias e deputados da assembleia municipal, vão concentrar-se na terça-feira, às 14:30, frente às instalações da CGD, em Lisboa, com o objetivo de reunir com a administração do banco.