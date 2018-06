O tempo para hoje

Períodos de céu muito nublado, apresentando-se geralmente pouco nublado na costa sul do Algarve. Aguaceiros, que poderão ser por vezes fortes e de granizo. Condições favoráveis à ocorrência de trovoada.

Vento fraco, soprando temporariamente moderado (20 a 30 km/h) do quadrante leste no Algarve, e nas terras altas até meio da manhã e no final do dia.

Pequena descida da temperatura máxima, com exceção do Algarve onde se prevê uma pequena subida.