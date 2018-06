Seis mortos em desastre rodoviário perto na Marateca, Setúbal

Última atualização às 10:22

De acordo com o INEM, há dois feridos graves, ambos homens adultos e foram transportados para o Hospital de Setúbal. Quanto às vítimas mortais, a fonte não soube ainda precisar. A primeira informação avançada pelo Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) dava conta de apenas um ferido em estado grave.

Em declarações à agência Lusa, fonte do CDOS Setúbal explicou que a colisão, ocorrida pelas 6:53 na localidade de Vale do Cão, concelho de Palmela, envolveu um ligeiro de mercadorias e uma carrinha de nove lugares (e não de 12 como tinha avançado antes).

Na carrinha seguiam sete pessoas, apurou a SIC, das quais seis morreram e outra ficou ferida. O outro ferido é o condutor do veículo ligeiro, que tinha matrícula espanhola

No local, pelas 09:10, estavam 28 operacionais apoiados por 11 viaturas dos bombeiros de bombeiros de Alcácer do Sal e Águas de Moura, GNR e INEM.

O INEM de Águas de Moura e de Alcácer do Sal estiveram igualmente no local, assim como as viaturas médicas de emergência e reanimação (VMER) de Setúbal e do Barreiro.

Com Lusa