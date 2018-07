O tempo para hoje

Durante a tarde, está previsto um aumento de nebulosidade nas regiões do interior Norte e Centro com condições favoráveis à ocorrência de aguaceiros e trovoada.

A previsão aponta ainda para vento fraco a moderado do quadrante oeste, soprando moderado de nordeste nas terras altas do interior Norte e Centro até ao início da manhã e neblina ou nevoeiro matinal.

As temperaturas mínimas no continente vão variar entre os 16 graus Celsius (em Beja) e os 19 (em Faro, Lisboa, Castelo Branco e Aveiro) e as máximas entre os 25 (no Porto e em Viana do Castelo) e os 36 graus (em Castelo Branco).

Para o arquipélago da Madeira o IPMA prevê períodos de céu muito nublado e vento fraco a moderado do quadrante norte, sendo do quadrante oeste nas terras altas.

No Funchal e no Porto Santo as temperaturas vão oscilar entre os 20 e os 25 graus Celsius.

No grupo ocidental dos Açores (Flores e Corvo) prevê-se céu muito nublado com boas abertas e vento fraco a bonançoso de nordeste.Para o grupo central (Graciosa, Faial, Pico, Terceira e São Jorge) prevê-se céu muito nublado com boas abertas, possibilidade de aguaceiros fracos e vento fraco.

O IPMA prevê para hoje no grupo oriental (São Miguel e Santa Maria) céu muito nublado com boas abertas, possibilidade de aguaceiros fracos e vento fraco a bonançoso de leste, rodando para nordeste moderado.

Em Santa Cruz das Flores as temperaturas vão oscilar entre 20 e 25 graus Celsius, na Horta entre 19 e 25 e em Angra do Heroísmo e São Miguel entre os 18 e os 24.

Com Lusa