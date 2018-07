Funeral de João Semedo decorre na quarta-feira

De acordo com fonte oficial do BE, o velório do ex-coordenador bloquista realiza-se esta tarde, a partir das 17:00, na Cooperativa Árvore.

João Semedo morreu hoje, aos 67 anos, depois de anos de uma batalha contra o cancro.

O funeral realiza-se na quarta-feira para o cemitério Prado do Repouso.

Para lá de décadas de intervenção política, a atividade cívica de João Semedo foi multifacetada e incluiu, entre muitas outras, a participação nas campanhas de alfabetização pós-25 de Abril, a intervenção na Cooperativa Árvore, na direção do FITEI, na Universidade Popular e na fundação do Sindicato dos Médicos do Norte.

O ex-coordenador do BE e médico teve uma vida marcada pela política e participação cívica, tendo as duas últimas lutas sido a despenalização da eutanásia e a defesa do Serviço Nacional de Saúde.

A batalha de João Semedo contra o cancro começou em 2015, quando renunciou ao mandato de deputado da Assembleia da República que exercia desde 2006.

