"Os Maias" deixam de ser leitura obrigatória no secundário

Trata-se de uma proposta contida nas chamadas aprendizagens essenciais para a disciplina de Português, que vão subsituir as metas curriculares. Os documentos estão em consulta pública na página da Direção-Geral da Educação.

Segundo avança o Público, o Ministério da Educação indicou que os exames vão passar a avaliar “o que está disposto nas aprendizagens essenciais”, a partir do ano-letivo de 2019/2020 para os alunos do 11.º ano.

Acontece o mesmo com outros autores, como Almeida Garrett, Cesário Verde ou Alexandre Herculano. Deixam de ser mencionadas obras específicas, ficando apenas com a referência "escolher um romance" e "escolher três poemas".

Dos géneros literários abordados no secundário desaparecem também os contos.

História A e Matemática também mudam

No 10º ano, desaparece o módulo de "abertura europeia do mundo", que incluía temas como do encontro de culturas e as dificuldades de aceitação da unidade do género humano, e no período da Idade Média desaparece também toda a dimensão cultural, como arte gótica, religiosidade, ordens mendicantes e confrarias, segundo o Público.

Para o Presidente da Sociedade Portuguesa de Matemática, Jorge Buescu, entrevistado pelo Público, as aprendizagens essenciais para Matemática A representam "um grande recuo", com aprendizagens "pobres e vagas".