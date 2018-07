Turistas presas em elevador em Lisboa pediram ajuda à polícia de Lisbon nos EUA

A operadora que estava de serviço, Cathy Roy contou à estação televisiva WCSH-TV que estava de serviço na esquadra de polícia de Lisbon, no Maine quando recebeu a chamada das turistas encurraladas em Lisboa.

As duas mulheres, de origem norte-americana, carregaram no botão de emergência do elevador para pedir ajuda.

Após 20 minutos, como ninguém respondeu, procuraram o número da polícia de Lisboa (Lisbon Police) na Internet e ligaram para o primeiro número da lista, o da esquadra da cidade do Maine.

Roy percebeu que as turistas estavam a sentir-se claustrofóbicas e ansiosas e manteve-se em linha até encontrar o número correto da polícia de Lisboa, a quem explicou a situação e pediu que enviassem meios para o local a fim de retirar as duas mulheres.

A Agência Lusa contactou o Comando Metropolitano de Lisboa da PSP para obter mais informações sobre o incidente, mas não foi possível até ao momento.



Lusa