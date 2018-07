Pescador morre em acidente com embarcação em Faro

"O capitão do Porto de Faro recebeu um alerta cerca das 14:00, através de um telefonema feito por um representante da Associação dos Armadores Pescadores de Quarteira - QUARPESCA, dando conta de que uma embarcação de pesca estaria em dificuldades, por ter ficado sem propulsão, com dois tripulantes a bordo", refere a AMN em comunicado.

Segundo o documento, foi contactado o Centro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo de Lisboa e iniciaram-se as buscas, com lancha da Marinha, uma embarcação da Polícia Marítima de Faro, uma embarcação da Estação Salva-vidas de Olhão e um helicóptero "EH-101 Merlin" da Força Aérea portuguesa.

"Pelas 16:55, com a ajuda de um veleiro francês, o helicóptero da Força Aérea confirmou a posição das duas vítimas, juntamente com alguns vestígios pertencentes à embarcação que se encontravam na água, a cerca de 4,5 quilómetros a sul da praia de Faro", salienta.

Os elementos do veleiro francês conseguiram recolher uma das vítimas para bordo, tendo avistado a segunda vítima, já sem vida, também na água.As operações no local estão a ser coordenadas pelo Capitão do Porto de Faro.

Lusa