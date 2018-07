PSD Açores marca eleições para eleger novo presidente

Duarte Freitas alegou falta de "condições pessoais e familiares" para continuar a ser presidente dos social-democratas na Região. O líder do maior partido de oposição nos Açores falava na abertura do conselho regional do PSD/Açores, que decorreu hoje em Ponta Delgada, onde pediu eleições antecipadas, propondo que as diretas se realizassem no dia 29 de setembro e o congresso entre 26 e 28 de outubro, sugestões acatadas pelo órgão máximo do partido entre congressos.

No comunicado do PSD/Açores refere-se ainda que as candidaturas a presidente da Comissão Política Regional do partido "devem ser subscritas por um mínimo de 500 militantes e entregues ao Conselho de Jurisdição Regional até ao dia 15 de setembro".

O Conselho Regional do partido aprovou ainda o "regulamento" do "XXIII Congresso Regional do PSD/Açores", que se realiza entre 26 e 28 de outubro.

Antes disso, e em simultâneo com a eleição direta do presidente do partido, agendada para 29 de setembro, decorrerá a eleição dos delegados ao congresso.

Lusa