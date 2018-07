Vereador do Bloco teve prédio à venda em Lisboa por mais de 5 milhões de euros

As críticas à especulação imobiliária foram uma das grandes bandeiras de Ricardo Robles na corrida à câmara de Lisboa. Foi inclusive um dos pontos que serviu de base ao acordo com Fernando Medina para a governação camarária.

Dá-se o caso do vereador do Bloco de Esquerda ter decidido, enquanto cidadão, comprar

um imóvel na zona de Alfama. Em 2014, adquiriu com a irmã um prédio na Rua Terreiro do Trigo por cerca de 350 mil euros. O prédio estava em mau estado e foi alvo de obras no valor de 1 milhão de euros.

No espaço de dois anos, o imóvel valorizou e muito. O ano passado, foi posto à venda e o valor ronda agora os 5,7 milhões de euros.

O negócio foi noticiado pelo Jornal Económico e confirmado por Ricardo Robles, que recusa que haja em tudo isto algum tipo de contradição. De resto, nas redes sociais confirmou o negócio de família e deu mais garantias a de que absolutamente ninguém foi despejado e que a única família que lá vivia

continua por lá, agora com uma casa recuperada, num contrato de arrendamento de oito anos

a pagar 170 euros por mês.

À SIC chegou também um comunicado do gabinete do vereador. onde pode ler-se que o imóvel foi posto à venda em 2017 mas mais tarde foi retirado do mercado. O valor dos mais de 5 milhões de euros foi estabelecido pla agência imobiliária. E, neste momento, não está à venda.