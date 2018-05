Nostalgia cinéfila no Cais do Sodré

Sempre marcado por uma cinefilia temperada de nostalgia, Bruno de Almeida encena agora os dramas e melodramas de uma casa de espectáculos na zona do Cais do Sodré. “Cabaret Maxime” cruza as referências portuguesas e memórias do cinema de Hollywood, com um elenco em que Ana Padrão contracena com vários actores americanos, incluindo Michael Imperioli e John Ventimiglia.

Grande filme da mais recente produção francesa, “O Workshop” aborda a relação entre uma professora e os seus alunos no ambiente de um atelier de escrita criativa, no Verão, na zona de Marselha. Um tema que o realizador Laurent Cantet relança, de alguma maneira prolongando “A Turma”, Palma de Ouro do Festival de Cannes de 2008.

No DVD, o primeiro destaque vai para “A Fábrica de Nada”, de Pedro Pinho, filme que marcou de forma muito especial o ano de 2017 da produção portuguesa, conseguindo também um significativo impacto internacional. Evoluindo da crónica social para as cenas musicais, nele encontramos um testemunho crítico sobre o impacto da crise económica no mundo laboral.

“O Grande Showman”, de Michael Gracey, por certo uma das mais brilhantes reinvenções do género musical produzida em anos recentes, também já está disponível em DVD — um filme que, além do mais, ilustra a notável versatilidade de Hugh Jackman, actor, cantor e bailarino.

* Banda sonora: “Underground” (1995), de Emir Kusturica

> “Underground – Cocek”, Goran Bregovic