Redescobrindo um mestre do cinema japonês

Mestre do classicismo japonês, Yasujiro Ozu (1903-1963) fez muitos filmes sobre a vida das famílias do seu país nos anos que se seguiram à Segunda Guerra Mundial. Agora reposto em cópia restaurada, "Primavera Tardia" (1949) é uma das obras-primas do seu trabalho, protagonizada pela sua musa Setsuko Hara.

Gus van Sant sempre se interessou por personagens pouco comuns, estranhas e fascinantes. Assim volta a acontecer na evocação de uma figura verídica, o talentoso cartoonista John Callahan (1951-2010), com especial incidência na sua luta contra a dependência do álcool — Joaquin Phoenix é o brilhante actor principal.

"Mary Shelley" evoca a escritora de "Frankenstein" (cuja primeira edição surgiu em 1818), ao mesmo tempo propondo um subtil retrato da condição feminina no começo do século XIX. Com Elle Fanning no papel central, esta é uma realização de Haifaa Al-Mansour, uma cineasta da Arábia Saudita.

Os heróis da Pixar estão de volta, agora na sequela "The Incredibles 2 – Os Super-Heróis". Retomando as aventuras dos super-heróis que vivem numa sociedade que proibiu as suas actividades, esta é uma epopeia assinada por Brad Bird, o cineasta de "Ratatouille" (2007).

No Blu-ray, o destaque vai para "A Forma de Água", o filme com que Guillermo del Toro arrebatou os principais Oscars referentes à produção de 2017. A nova edição inclui vários extras, um dos quais dedicado a uma masterclass de del Toro em Los Angeles.

* Banda sonora: "AMOR À QUEIMA-ROUPA" (1993), de Tony Scott

> "True Romance", Hans Zimmer