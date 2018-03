Hoje nos jornais

Correio da Manhã:

- "Mandados de busca para correio eletrónico: PJ no rasto dos mails do Benfica. Quer provas dos documentos divulgados pelo FC Porto"

- "Sporting 2 / Rio Ave 0: Magia de Gelson embala leão"

- "Próteses para o coração: Desperdício de milhões em negócio da Saúde"

- "Surto: Médica de Braga com suspeitas de sarampo esteve no Algarve"

- "Ex-secretário-geral do PSD: Barreiras Duarte sai da equipa de Rui Rio"

Público:

- "Centeno não dá margem para aumentos na função pública"

- "Sinais de aceleração nos salários não se vão consolidar"

- "Sangue: Risco de dádivas de gays está por avaliar há um ano"

- "Feliciano sai de cena, Rui Rio precisa de aval para novo nome"

- "Putin vence presidenciais com 74% dos votos"

- "Universidades não estão preparadas para estrangeiros"

- "CR7: Mais 4 golos num final de época de sonho"

- "Teatro em Viseu: Fazer o luto dos incêndios em palco, na aldeia, com os sobreviventes"

- "Dañsfabrik: Cinco artistas portugueses mostram a dança nacional do pós-crise"

Diário de Notícias:

- "Empresas na bolsa conseguem o maior lucro da década"

- "António Champalimaud: Nasceu há 100 anos e deixou Fundação como maior legado"

- "Sarampo: Mais casos a norte preocupam e especialistas apelam à vacinação"

- "Presidenciais russas: Putin conquista a maior vitória de sempre e pede união"

- "Entrevista ao ministro do Ambiente, Matos Fernandes: 'Temos de poupar água, mas já não há situação que preocupe'"

- "Entrevista João Proença: 'É desastrosa a política de recursos humanos deste Ministério da Saúde'"

- "PSD: Barreiras Duarte saiu e substituí-lo pode trazer novo problema a Rio"

- "Desporto: Sporting vence e mantém-se na corrida da I Liga. Águias falham conquista do título de hóquei europeu"

- "Dia do Pai: Quando são eles a mudar as fraldas, a brincar, a dar banho e comida"

- "Bob Dylan: Quantos concertos caberiam num alinhamento 'à la carte' em Lisboa"

Jornal de Notícias:

- "Turismo do Norte bate novo recorde nas férias da Páscoa"

- "Pais partilham cada vez mais licença com as mães"

- "Mensagem do Presidente da República no lançamento pelo JN da iniciativa 'SOS Floresta': 'A floresta envolve a mobilização em particular dos jovens'"

- "PSD: Barreiras demite-se e diz sofrer de violência inusitada"

- "Consumo: Grandes cadeias abrem 30 supermercados por ano desde 2012"

- "Alicia Vikander: Atriz trabalhou o corpo para fazer de Lara Croft"

- "Entrevista Afonso Dias [motorista condenado pelo rapto de Rui Pedro] : 'Eu e o Rui Pedro fomos as duas vítimas deste caso'"

- "Sporting 2-0 Rio Ave: Dupla Gelson e Dost mantém leões na corrida"

Jornal i:

- "'Atingimos o limite', Feliciano [Barreiras Duarte] diz-se vítima de 'violência inusitada' e demite-se"

- "Como Nélia e Vera foram esfaqueadas pelos amantes e encontradas em casa pelos filhos"

- "Haitham. A odisseia de um sírio perseguido pelos serviços secretos do regime e que quase foi morto em Albufeira"

- "Fernando Tavares Pereira, empresário que apoia vítimas dos incêndios: 'Os nossos técnicos têm medo de sujar as mãos'. 'Não é necessário irmos para uma zona de guerra para ver guerra. Temo-la em Portugal'"

- "Chuvadas das últimas semanas não travam plano contra a seca"

- "O fado maldito de Paulo Bragança: 'Se tiver um fim trágico, será trágico'"

- "Vereadora assassinada no Brasil pode alterar xadrez eleitoral"

- "Eleições na Rússia. Vladimir Putin esmaga adversários"

Negócios:

- "'Rede de água vai ser renovada a cada 50 anos', João Pedro Matos Fernandes, ministro do Ambiente"

- "'Multar autarquias por não limpar é inconstitucional', Manuel Machado, presidente da Associação Nacional dos Municípios Portugueses"

- "Avião da chinesa Guany ganha asas em Matosinhos"

- "Montepio reconhece perda de metade do valor da Lusitania"

- "Portugueses estão mais confiantes na economia"

- "10 formas de reclamar de tudo o que pode correr mal"

- "Bolsa: Conheça a F. Ramada, a nova cotada do PSI-20"

Record:

- "Sporting-Rio Ave (2-0): Toma lá dá cá: Bas Dost e Gelson marcam e assistem"

- "Benfica: No mercado à procura de novo Rúben Dias"

- "FC Porto: Ricardo no ataque é aposta a repetir"

- "Chaves-Sp Braga (1-4): Guerreiros dão festival"

- "Basquetebol: Illiabum bate Benfica na final"

A Bola:

- "Super Gelson: Marcou o primeiro (que golo) e assistiu Bas Dost para o segundo"

- "Benfica: Rúben Dias pára duas semanas"

- "FC Porto: 'Temos de manter esta vontade'. Felipe dó o mote para as sete jornadas que faltam"

- "Espanha: Ronaldo faz póquer e ameaça Messi"

- "Basquetebol: Illiabum faz história"

O jogo:

- "A dupla e a sombra: Gelson e Dost trocaram golos e assistências para responder ao desafio bracarense"

- "FC Porto: Felipe e o golo previsto"

- "FC Conceição recupera todos menos Marega"

- "Benfica: Jiménez no divã de Vitória"

- "Espanha: Ronaldo ao 'sprint'"

Com Lusa