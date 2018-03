Hoje nos jornais

Correio da Manhã:

- "Facebook leva toupeiras a mails da justiça"

- "'Estamos a ganhar como ninguém', presidente do Benfica ignora polémicas e aponta ao penta"

- "Albufeira: Polícia investiga morte de jovem em hotel"

- "Tragédias das Beiras: Governo recusou duas vezes o reforço do combate a fogos"

- "Três por cento: EU lança taxa sobre gigantes online"

- "Veja os valores: Lisboa e Porto têm as rendas mais caras do país"

- "CGD revela: 800 mil clientes com conta a zero"

- "Ministério da Saúde compra foca robot por 5 mil euros"

Público:

- "Euribor negativa vai dar crédito para descontar nos juros da casa"

- "Zuckerberg quebra o silêncio e admite que 'o Facebook errou'"

- "Racismo: Associações ciganas apresentam 100 queixas contra ódio na Internet"

- "Políticos podem vir a responder por crime nos fogos de outubro"

- "União Europeia arrasta decisões mais difíceis para o verão"

- "Guerra colonial: Corpo de militar regressa de Angola 57 anos após a sua morte"

- "No Brasil, o político local tornou-se um alvo a abater"

- "Concerto - O músico, o Nobel, o génio: hoje é dia de Dylan"

Diário de Notícias:

- "Sarkozy indiciado por corrupção"

- "Viver na Margem Sul custa metade de uma renda em Lisboa"

- "A estreia de Rio com Merkel por uma 'Europa mais ponderada'"

- "Zuckerberg assume erros na maior crise do Facebook"

- "Assobiador: Sobreiro com 234 anos eleito Árvore Europeia do Ano"

- "Jubileu de Diamante: Aga Khan fecha em Lisboa festejos dos 60 anos como líder dos ismaelitas"

- "Parlamento: Ministro, vítimas e especialistas chamados a explicar os fogos"

- "Filme 'O Capitão' -- Robert Schwentke: 'Os vilões não estavam apenas nas SS'"

- "Primavera Surf Fest: Caparica é capital das ondas com provas e música até ao fim do mês"

Jornal de Notícias:

- "Professores apanhados a promover viagens de finalistas"

- "Fogos: Peritos criticam regras para limpeza das matas"

- "Linhas perigosas só têm obras para o ano"

- "Entrevista Júlio Mendes: 'Vitória não pode cair nas mãos de privados'"

- "Tragédia em França: Bloqueadas verbas a famílias de emigrantes"

- "Benfica: Filipe Vieira garante baixar passivo em 100 milhões"

- "Vila do Conde: Estado promete pagar ao hospital Senhor do Bonfim"

- "Arouca: Há uma aldeia deserta à venda na serra da Freita"

- "Crime: Queimam carro de luxo a juiz eclesiástico por vingança"

Jornal i:

- "As mulheres que podem tramar Trump"

- "EUA vão assumir responsabilidades pela contaminação das Lajes. A afirmação é da deputada socialista Lara Martinho, eleita pelos Açores, ao i"

- "Entrevista a Vítor Costa, diretor-geral do Turismo de Lisboa: 'As pessoas devem ter orgulho de morar em Almada, Odivelas ou Amadora'.

- "PSD. Partido à espera que Rio comece a fazer oposição"

- "Ainda não há arguidos nos incêndios de outubro"

- "Sobreiro Assobiador ganhou prémio europeu de árvore do ano"

Negócios:

- "Prémio de mandato nos CTT escapa a corte"

- "SAG e Luz Saúde vão sair da bolsa"

- "Bruxelas avança com proposta para taxar negócios digitais"

- "Macedo admite perda de liderança da Caixa"

- "Saiba quanto custam as rendas em Lisboa e Porto"

- "José Manuel Bernardo, presidente da PWC Portugal: 'Setor financeiro português foi muito resiliente'"

- "Paula Franco, bastonária da Ordem dos Contabilistas: 'Contabilistas devem aumentar o preço das avenças'"

Sábado:

- "Férias na Páscoa do Gerês ao Algarve"

- "Escutas entre Costa e Manuel Pizarro apanhadas no processo do plasma"

- "As vidas incríveis de cinco pessoas um ano depois de operações decisivas"

Visão:

- "Especial aniversário -- 25 Anos. Nesta edição, o leitor é a capa. Portugal ao espelho. Como éramos em 1993. Quem somos hoje. Como vamos viver em 2043"

O jogo:

- "'Quero estar muito anos no FC Porto', Danilo em entrevista exclusiva antes do regresso aos relvados"

- "Benfica: convites davam dois milhões de prejuízo"

- "Rui Vitória premiado na gala: 'Vamos ter o penta'"

- "Sporting: Bruno quer VAR à vista de todos"

- "Seleção: Rúben Neves entra no onze"

- "V. Guimarães: Mendes acena com o risco de perda da SAD"

A Bola:

- "'Vamos atrás deste penta!', Rui Vitória determinado como nunca na Gala Cosme Damião"

- "Seleção: 'Sei o meu valor e o que acrescento ao grupo', Nani não perde a esperança de ir ao Mundial"

- "Sporting: Bruno de Carvalho pede imagens do VAR nos estádios"

- "FC Porto: 'Estamos dispostos a negociar', Ricardo Rocha, gerente de futebol do São Paulo, aborda interesse em Éder Militão"

- "V. Guimarães: 'Não vou permitir que tirem o clube dos sócios', Júlio Mendes"

Record:

- "À campeão: Vencedor do Cosme Damião para melhor treinador deixa garantia: 'Vou candidatar-me a este prémio no próximo ano', Rui Vitória"

- "Rui Vitória promete ir 'Atrás do penta' e projeta continuidade na Luz"

- "'Cunhas' do IPDJ para ir ver jogos na Luz"

- "Benfica na mira de Bruno de Carvalho"

- "FC Porto: 'Soares vai voltar em grande', Danilo já no relvado"

- "Boavista: todos com Wagner"

- "Na próxima época: 2.ª Liga passa a 16 se saírem equipas B"

Com LUSA.