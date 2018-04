Hoje nos jornais

Diário de Notícias:

- "Três anos de espera para consulta que devia ser feita em dois meses"

- "Facebook: Zuckerberg invoca idealismo para justificar usos nefastos da rede"

- "Há cem mil famílias em risco de ver a renda triplicar"

- "Síria: Israel vs. Irão, Rússia vs. EUA. Uma guerra cada vez mais internacional"

- "Pensões: Bloco força voto sobre reformas antecipadas, mas PS deve chumbar"

- "Sporting: Crise alastra aos dirigentes. Sócios vão ser chamados a votar"

- "Adriana Calcanhoto: 'A ação política dos artistas é fazerem o seu trabalho'"

Correio da Manhã:

- "Leões preparam pós-Bruno: Banqueiros e políticos movimentam-se para solução em Alvalade"

- "Jaime Marta Soares vai avançar com Assembleia Geral para destruir presidente"

- "Principais jogadores ameaçam abandonar plantel"

- "Ações voltam a ser congeladas na primeira sessão de Bolsa da semana"

- "Padres em retiro para manter castidade"

- "Couceiro impedido de usar estrela do Setúbal"

- "Pensões abaixo do salário mínimo"

- "Ondas do Meco voltam a matar"

- "Mãe veste farda do filho que morreu"

- "Dupla apanhada pela PJ: Turista aceita boleia e é roubada e violada"

- "Compra casa e espera sete anos pela chave"

Público:

- "Montepio. Oposição prepara lista única contra Tomás Correia"

- "Hungria. Vitória de Orbán deixa o céu mais nublado na Europa"

- "Sporting. 'Brunismo' está mais curto mas resiste"

- "Três décadas de turbulência depois de João Rocha. Clube em crise apesar de liderar nas modalidades amadoras e manter aspirações no futebol"

- "Matemática terá novos programas mas não no próximo ano letivo"

- "Síria. Depois dos ataques químicos, todos apontam a Assad"

- "Eleições no Brasil serão muito violentas"

- "Enfermeiros querem travar formação de técnicos do INEM"

- "Abertura da ADSE a novos beneficiários marca passo"

Jornal de Notícias:

- "Crianças com cancro tratadas nos corredores"

- "Investigador aperta Bruno de Carvalho"

- "Clássico. Pinto da Costa bate Luís Filipe Vieira no duelo de presidentes"

- "'Saímos pelo fundo do autocarro com medo da explosão'. Sara Curto recorda os gritos da irmã de João Fiadeiro, que morreu no regresso da viagem de finalistas"

- "207 mil euros desbloqueados. Ação dos autarcas do Norte garante rali de Portugal"

- "Habitação. Renda triplica para milhares de famílias em 2020"

- "Porto. Gangue armado assalta idosas em casa e leva joias"

- "Projeto. Judite Sousa lança blogue a pensar no futuro"

Jornal i:

- "Guerra civil em Alvalade"

- "'Quero preservar a minha sanidade mental, coisa que já não é fácil no mundo do futebol', Bruno de Carvalho"

- "'Esta crise pode unir mais os jogadores', Jorge Silvério, psicólogo do desporto"

- "'Os patrocinadores podem não se rever na situação do clube', Carlos Coelho, especialista em gestão de marcas"

- "Nobel da Paz lança candidatura de Lula ao prémio: Adolfo Pérez Esquivel ao i: 'Se em três dias já há mais de 100 mil subscritores, até setembro haverá mais de um milhão'"

Jornal de Negócios

:- "Futebol custa 1,2 mil milhões à Nos"

- "Crise no Sporting acaba em assembleia-geral"

- "Imobiliário: Supervisão congela fundos que fazem furor em Espanha"

- "Greve de zelo obriga TAP a cancelar voos"

- "Centena alivia ritmo de corte do défice em 2019"

- "Seguros: Produtos financeiros trocam de regulador"

A Bola:

- "Aperta-se o cerco: Bruno de Carvalho cada vez mais só"

- "Entre críticas, presidente anuncia fecho da conta no Facebook: 'Vamos perder a voz'"

- "Benfica: Jonas em horas extras para o clássico"

- "FC Porto: Conceição à procura da vitória 100"

- "Grécia: Pedro Martins dois anos no Olympiakos"

O Jogo:

- "Figo bate à porta: Cerco a Bruno de Carvalho apertou e o sucessor preferido já foi sondado"

- "'Bruno pensava que era tudo à maneira dele', Marta Soares"

- "FC Porto: Trunfo lateral"

- "Benfica: Queixa contra FC Porto"

- "Moreirense-Boavista (1-0): Míssil de Neto abateu Vagner"

- "Man. City-Liverpool: Guardiola pede um jogo épico"

- "Braga: Apito entornado"

Record:

- "Baixa para Bruno: Notáveis mais próximos aconselham-no a afastar-se temporariamente"

- "Presidente deixa Facebook"

- "Marta Soares exige demissão mas ainda não há data para AG"

- "Jesus contra processos disciplinares aos jogadores"

- "Holdimo pede AG urgente"

- "Rogério Alves pressionado a avançar"

- "José Maria Ricciardi está 'muito preocupado'"

- "Pires de Lima: 'Isto só se resolve com eleições'"

- "Benfica: Alderete na mira"

- "FC Porto: Marega está de volta"

Com LUSA.