Hoje nos jornais

Correio da Manhã:

- "Escândalo das adoções da IURD: 'Pensei que a minha filha estava morta'"

- "Sporting: Jesus sem centrais"

- "FC Porto: Sérgio contra euforia"

- "Visita a Espanha: Marcelo explica sucesso económico aos reis"

- "Violada quando apanhava caracóis"

- "Sócrates irado em interrogatório judicial"

- "Automóveis chegam aos centros de abate com 21 anos"

- "Corrupção: Lar cobra 25 mil euros para admitir idosos"



Jornal de Notícias:

- "Aumentar Função Pública custa 300 milhões por ano"

- "F.C.Porto. Prioridade à renovação de Herrera"

- "Sondagens. Adeptos do Sporting dão razão a Bruno no conflito com os jogadores"

- "Fisco obriga Igreja a pagar IMI e família perde 'casa dos pobres' em Paço de Sousa"

- "S.João. Ministro garante condições para fazer obras em duas semanas"

- "Paridade. Autarcas argumentam que novas regras têm efeitos perversos"

- "Valpaços. Homicida em fuga aguardava julgamento por tráfico de droga"

- "Corrida aos tribunais para ter apoios sociais. Pedidos de incapacidade disparam 70% nos primeiros meses do ano"

- "Douro. Cruzeiros voltam a bater recordes de turistas"

- "Metro. Greve deixa dezenas de veículos parados nas oficinas"

Público:

- "Governo vai apoiar pais sozinhos que não consigam pagar a renda"

- "Governo ao centro. Costa e Rio com acordo para que Portugal não perca fundos"

- "Exercício. Quanto mais depressa se corre, melhor se aprende/Porque é que é tão polémico a Educação Física contar para a nota final?"

- "Função Pública. Antes da Troika aumentos eram uma constante"

- "Futebol. Há 13 épocas que não havia luta a quatro até tão perto do fim"

- "Russos e sírios travam entrada de peritos em armas químicas"

- "Banco de Portugal acusa KPMG por falhas no BES"

Diário de Notícias:

- "Há mais 29 mil estrangeiros a viver em Portugal"

- "Marcelo em Madrid. Elogia 'muy buenos' resultados em Portugal 'hasta hoy'"

- "Salários. Em dez anos função pública perdeu quase 12% do poder de compra"

- "Descentralização. Governo e PSD criam grupo de trabalho para reorganizar os serviços do Estado"

- "Condenação. 'Chapada de mão aberta' custa 630 euros a agente da PSP da Amadora"

- "Vladimir Netto. Autor do livro O Mecanismo: 'Lava-Jato não é obra de um homem só'"

- "Especialistas. Síria serve para legitimação interna de Trump e Macron"

- "Entrevista a Ola Melzig. Chefe de produção da Eurovisão: 'Até impressionou Justin Timberlake'"

- "Duetos de Festa. Fernando Tordo com Jorge Palma e outros amigos em disco e concerto"

Jornal i:

- "Santana e Rio em rutura total"

- "Descentralização só será concluída pelo próximo governo"

- "Aumentos na função pública só se caírem outras propostas da geringonça"

- "Crohn. Petição para melhorar a vida dos doentes já chegou"

- "Fernando Reino. O embaixador que marcou uma época e um estilo"

- "Marcelo vai receber esta semana em Belém novo líder da JSD"

- "PS e BE em guerra por causa das viagens dos deputados"

Negócios:

- "Nenhum partido rejeita aumentos na Função Pública"

- "Impostos sobre o consumo podem subir em 2019"

- "Governo no mercado para avançar com seguro de rendas"

- "Tribunal critica recurso do Estado à arbitragem nos grandes contratos"

- "Crédito. Regulador alerta para aplicação de regras sobre juros negativos"

- "Indústria. Ex-líder do Leiria quer perdão de 98% da dívida"

O Jogo:

- "'Só o título fará justiça a Herrera', Compatriota Layún fala de críticas injustas a um jogador que merece ganhar há muito"

- "Sporting: Bruno: Maestro total"

- "Benfica: Pior só há 27 anos"

- "Central Conti negociado para 2018/19"

Record:

- "Juventus não larga Bruno: Olheiros italianos viram os dois últimos jogos e ficaram impressionados com evolução"

- "Meia-final da Taça. Alarme: André Pinto em dúvida"

- "Bruno de Carvalho deve voltar ao estádio"

- "Benfica: Jonas falhou clássico devido a desgaste"

- "Keaton Parks: Um americano em Lisboa"

- "FC Porto: Casillas mantém-se no onze"

A Bola:

- "Sporting: Bruno Fernandes na agenda do Atl. Madrid"

- "Benfica: Proibido desistir"- "FC Porto: Capitão herói"

- "FC Porto: Líder à custa dos grandes"

