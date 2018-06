Hoje nos jornais

Correio da Manhã:

- "Portugal-Marrocos (1-0): Cabeça de Ronaldo e mão de Patrício"

- "Classe média castigada no IRS: Famílias com rendimento bruto até 50 mil euros pagam 5,4 mil milhões"

- "Sporting: Bruno barra comissão de gestão"

- "Gelson exige garantias ao Benfica"

- "Relatório: Erros médicos grosseiros revelados"

- "Temporal estraga cultura da vinha e da cereja"

- "Porto: Mata mulher por recusar apagar cigarro"

- "Investigação judicial demora mais 2 meses"

- "31 carteiristas detidos e soltos em 3 semanas"

Jornal de Notícias:

- "Cinco arguidos por corrupção no Turismo do Porto e Norte"

- "Portugal 1-0 Marrocos - Ronaldo com um país às costas"

- "Porto - Preço das casas regista terceira maior subida"

- "Alimentação - Publicidade a produtos com açúcar a mais fora das escolas e da TV"

- "Braga - Grávida fica sem bebé a uma semana de nascer"

- "EUA - Trump recua na separação de famílias imigrantes"

- "Lamego - Granizo provoca inundações e arrasa culturas"

- "Fuga ao fisco - Empresas de informática em fraude de milhões"

Público:

- "Ministro-sombra de Rio quer que PSD salve OE para evitar eleições"

- "Imigração - Trump recua e manda crianças ficarem detidas junto com os pais"

- "Portugal é o país da Europa do Sul onde imigrantes mais recuperaram emprego"

- "Hungria aprovou lei que torna crime ajudar refugiados"

- "Fernando Guedes (1930-2018) - Os legados do grande senhor do vinho"

- "Apple pagou 0,7% em impostos na União Europeia"

- "Expedição - O oceano ofereceu-nos um tesouro inesperado nos Açores"

- "Progressões de professores baixam de 90 para 37 milhões"

- "Mundial 2018 - Manuel José explica o 'inexplicável': 'Falta maturidade e mentalidade'"

Diário de Notícias:

- "Partidos ameaçam baixar imposto nos combustíveis à revelia do PS"

- "Casas - Preços já sobem também nas periferias mas a média continua abaixo de 2007 em quase todo o país"

- "Acolhimento - Portugal de visita ao Egito e à Turquia para receber mais 1.010 refugiados"

- "Migrantes - Solução Trump: Pais e filhos não serão separados, são detidos juntos"

- "Hélder Guimarães - O português que ensinou a Sandra Bullock a arte de enganar"

- "Seleção ficou mais perto dos oitavos mas ainda falta Portugal ao Mundial de Ronaldo"

Jornal i:

- "A aldeia alentejana onde os moradores vivem de máscara em casa"

- "Dia Internacional do Ioga. Com cerveja, com cães ou todo nu. Conheça as vantagens de praticar"

- "Entrevista a Kishore Mahbubani - 'A democracia não é um fator nem necessário nem suficiente para o sucesso. A China provou-o'"

- "Ministério diz que nota do exame vai prevalecer sobre nota do professor"

- "Corrupção. Alegações finais do julgamento Fizz começam hoje"

- "Portugal vence Marrocos e está a um empate de passar à fase seguinte"

- "PSD quer acabar com adicional do imposto sobre combustíveis"

- "Transferência surpreendente: Rui Oliveira passa da Meo para a EDP"

Visão:

- "O poder oculto da Maçonaria nas autarquias"

- "Polémica Ritalina - Andamos a dar drogas a mais às crianças?"

- "Ambiente - 10 mitos sobre o plástico"

- "Sete - O novo caminho de Santiago ao longo da costa"

Sábado:

- "Comporta - O que há de novo no refúgio das celebridades"

- "Especial Ensino Superior - As áreas que dominam a oferta de emprego"

- "Entrevista com Vasco Pulido Valente - 'Marcelo Rebelo de Sousa não representa nada. Não representa uma solução. Acho o espetáculo divertido'"

Negócios:

- "Parlamento força descida do preço dos combustíveis"

- "Merkel acossa, Europa condicionada"

- "A greve dos professores é legal?"

- "Tavares congela parceria do Montepio em África"

- "Entrevista - 'Somos os únicos capazes de desenvolver a Comporta', José Cardoso Botelho, diretor-geral da Vanguard Properties"

- "Ensino - Universidades do Norte criam balcão virtual para empresas"

- "Supervisão - CMVM ganha mais 25% com taxas e passa de prejuízos a lucros"

- "Entrevista Susana Afonso

- 'Dinamização da contratação coletiva não se faz por decreto'"

Record:

- "CR7 total: Volta a decidir e deixa-nos a um ponto dos oitavos"

- "Benfica: Lema chega hoje"

- "Sporting: Mihajlovic pede Ljajic"- "Sporting: Viviano esta tarde em Lisboa para assinar"

- "FC Porto: Wolves de olho em Brahimi"

- "PJ faz buscas em Braga e Guimarães"

- "Play-off Futsal: Benfica-Sporting (3-2): Águia empata"

A Bola:

- "Oásis no deserto: Golo de Ronaldo e má exibição da seleção"

- "'A equipa podia e devia ter feito mais', Fernando Santos"

- "Espanha-Irão (1-0): Sorte sorriu aos espanhóis"

- "Benfica: Águias negoceiam Scarpa"

- "Polícia Judiciária faz buscas em Braga e Guimarães"

- "Sporting: 'Muito entusiasmado', Raphinha fala à leão. Viviano chega hoje"

- "FC Porto: Wolves tentam Brahimi"

- "4 clubes impedidos de inscrever jogadores"

O Jogo:

- "Falta um ponto e muito mais: Empate com o Irão garante 'oitavos', mas seleção foi um desastre"

- "Ronaldo já é o maior goleador europeu de sempre"

- "Santos surpreendido: 'Só corríamos atrás da bola'"

- "FC Porto: ERC na mira dos dragões"

- "Sporting: Valha Matheus Pereira"

- "Benfica: Torres ansioso e Lema em Lisboa"

- "Liga Europa: Polacos no caminho do Rio Ave"

- "Entrevista José Manuel Constantino, presidente do Comité Olímpico: "É possível uma candidatura ibérica aos Jogos"

