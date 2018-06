Hoje nos jornais

Correio da Manhã:

- "Bruno exige 100 mil euros de prémio: Ganho pelo 3.º lugar da época 2016/17"

- "Choque brutal mata seis trabalhadores"

- "PCP junta-se à direita contra governo para cortar imposto nos combustíveis"

- "Algarve: Jovem ciclista morre a treinar"

- "Fernando Santos quer Portugal a tocar bombo e violino"

- "Rafael Leão garantido no Benfica"

- "Gerações mais novas e com formação ganham menos do que os pais"

- "Setúbal: Perde testículo 5 dias após ida às Urgências"

Público:

- "Educação: mais de 35 mil alunos foram a exame sem nota atribuída"

- "Germano Almeida: Humor sem limites do último prémio Camões"

- "Combustíveis vão mesmo ficar mais baratos, mas só em 2019"

- "Argentina de Messi goleada e com um pé fora do Mundial"

- "Segurança Social vai ter equipas em cenários de catástrofe"

- "Pesca ilegal leva Bruxelas a retirar apoios a Portugal"

- "Colonialismo: Cem afrodescendentes assinam carta aberta contra Museu das Descobertas"

- "Imigração: Tolerância zero sem separar famílias é tarefa quase impossível para Trump"

Diário de Notícias:

- "Tensão no aeroporto: Dez funcionários agredidos"

- "Greve já adiou oito mil reuniões para lançar notas"

- "Croácia nas asas de Modric traz vergonha à Argentina de Messi"

- "Portugal-Irão: A 'final' que marca o reencontro entre Ronaldo e Queiroz"

- "País cresce 2,3% apesar de petróleo subir o triplo. Exportações e juros preocupam"

- "Lei de bases da saúde: Moisés Ferreira (BE): 'Proposta do grupo do Governo sobre PPP falha em tudo'"

- "Especialista em Migrações Uma Segal: 'Obama foi duro com ilegais mas não arbitrário como Trump'"

- "Vice da área financeira, Carlos Vieira: 'Ninguém contratará jogadores sem falar com o Sporting'"

Jornal i:

- "Carlos Neto, especialista em desenvolvimento infantil: 'Não se pode aprisionar as crianças em férias. É preciso libertá-las para que possam viver tudo"

- "Um retrato da indignação dos professores (pelos próprios)"

- "Fizz: Ministério Público pede penas suspensas para Orlando Figueira e Paulo Blanco"

- "Emails: ERC dá razão ao Benfica e condena Porto Canal"

- "Transparência: PS queria regra automática que dava jeito ao ministro Siza Vieira"

- "Costa ainda não sabe se vai cantar com os Xutos & Pontapés"

- "São João: Um roteiro para a noite mais longa da Invicta"

- "Sporting: Marta Soares prevê mais de 50 mil sócios na Assembleia Geral"

Negócios: - "Sporting precisa de 15 milhões até ao fim do mês"

- "Caixa poupa 125 milhões no reforço de capital"

- "Infraestruturas: Só um quinto dos projetos prioritários estão concluídos"

- "Oferta chinesa avalia Lusoponte em 300 milhões"

- "Parlamento aprovou fim do adicional ao ISP"

- "Poupança: Famílias com melhor nível de vida gastam tudo o que ganham"

- "Investimento: PPR escapam à classificação de produtos complexos"

- "Eurogrupo: Acordo para a Grécia discutido noite dentro"

- "Entrevista a Margarida Correia: 'Não gosto da palavra lusofonia'"

- "Vinho verde: Produtores seduzem Nova Iorque"

O Jornal Económico:

- "Pharol processa brasileira Oi por perdas de 10 mil milhões de euros"

- "Entrevista ao Economista-chefe da Direção-Geral da Concorrência da Comissão Europeia: 'Os portugueses podem beneficiar da OPA chinesa à EDP'"

- "PSP avalia AG do Sporting como de 'risco elevado' e reforça contingente"

- "Luís Pereira Coutinho: Banco CTT está a ganhar 600 clientes por dia, diz CEO em entrevista"

- "BCE só vai decidir em julho sobre nova administração do BCP"

- "Imigração: Europa confrontada com os seus fantasmas"

- "Saúde: Projeto de lei do BE baixa à comissão para evitar chumbo"

- "Primeira Mão: Como o aumento da carga fiscal afeta as pessoas e a economia"

- "Media: Jornal Económico já é a publicação de economia mais lida em Portugal"

Jornal de Notícias:

- "Líder do turismo do norte investigado por férias sem pagar"

- "Sardinha é boa e está mais barata"

- "Mundial 2018: Um Ronaldo de sonho e Messi à beira do pesadelo"

- Mundial 2018: VAR gera polémica à escala mundial"

- "Combustíveis: Imposto acaba, mas preço pode ficar igual"

- "Legislação: Adesão à entrada de animais nos restaurantes é residual"

- "Crédito: 62 mil novos devedores aos bancos em três anos"

- "INEM: Técnicos impedidos de fazer estágio"

- "Palmela: Seis mortos em acidente a caminho do trabalho"

Record:

- "Leão arranca na confusão: Plantel volta ao trabalho com Alvalade a ferro e fogo"

- "Entrevista Artur Torres Pereira: 'Quem pratica atos de tamanha gravidade deve ser afastado de sócio'"

- "Bruno de Carvalho: 'Se receber um 'não' na AG e tudo for fidedigno, não ponho lá mais os pés'"

- "Marta Soares: 'Vou agir judicialmente contra Bruno de Carvalho'"

- "Sporting: Viviano assinou: 'Estou muito feliz por rever Mihajlovic'"

- "Benfica: Lema chegou e é hoje apresentado: 'Quero ser campeão'"

- "Vitória obrigado a conquistar o título"

- "FC Porto: Aboubakar no radar do Marselha"

- "Real Madrid atento a Herrera e Raphael Guerreiro"

- "Fernando Santos coloca-se na cabeça dos jogadores: 'Se não dou a bola ao Cristiano como é que é?'"

A Bola:

- "'Sporting não é do Bruno, é dos sportinguistas', Sousa Cintra vice da comissão de gestão apela à participação na AG de amanhã"

- "Mundial 2018: À espera de um milagre"

- "Benfica: Scarpa um craque a recuperar de ano traumático"

- "FC Porto: Lopetegui pensa em Herrera"

- "SC Braga: 'Renovei porque quero ganhar títulos aqui'"

O Jogo:

- "Patrício à prova de bala: Antecessores na baliza da seleção elegem-no como um dos melhores da atualidade"

- "'Vamos passar e jogar mais nos oitavos', Fernando Santos reconhece dificuldades, mas deixa garantia"

- "FC Porto: Herrera na lista de Lopetegui"

- "'Não me refugio em posts', Frederico Varandas"

- "Bruno de Carvalho: 'Agressões na Academia foram crime contra mim'"

- "Benfica: 'Quero ser campeão', Lema faz exames médicos e assina até 2023"

- "Mundial: Messi encostado às cordas"

Com LUSA.